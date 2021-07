Giulia Salemi: “Pierpaolo Pretelli? Mi fa sentire donna” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Giulia e Pierpaolo parlano della loro storia d’amore e di passione. Lei ammette che grazie a Pier si sente donna Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli parlano della loro forte intesa e lo fanno attraverso le pagine di Chi, che li ha intervistati sul loro rapporto a distanza di sei mesi dal loro primo bacio al Grande Fratello Vip 5. Giulia, in particolare, ha parlato della loro forte intesa e di quanto lui la faccia sentire donna. «Mi sento a mio agio con il mio corpo anche se non ho l’addominale scolpito, mi piaccio in ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)parlano della loro storia d’amore e di passione. Lei ammette che grazie a Pier si senteparlano della loro forte intesa e lo fanno attraverso le pagine di Chi, che li ha intervistati sul loro rapporto a distanza di sei mesi dal loro primo bacio al Grande Fratello Vip 5., in particolare, ha parlato della loro forte intesa e di quanto lui la faccia. «Mi sento a mio agio con il mio corpo anche se non ho l’addominale scolpito, mi piaccio in ...

