Flavio Briatore | si inaugura ‘Crazy pizza’ a Porto Cervo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’zione il prossimo 9 luglio a, in Costa Smeralda Saràto venerdì 9 luglio, un altro locale dell’imprenditore piemontese, a, in Costa Smeralda. Il locale potrà accogliere sino a settanta persone e il menu prevede delle pizze classiche «preparate con un impasto senza lievito, oltre a una selezione di tonde definite stravaganti: dalla Pata Negra alla Crazy Pizza focaccia, passando per la tartufo con mozzarella, tartufo nero e tartufo bianco. In lista ...

Sarà inaugurato venerdì 9 luglio 'Crazy pizza', un altro locale dell'imprenditore piemontese Flavio Briatore, a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il locale potrà accogliere sino a settanta persone e il ...