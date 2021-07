Ferrari rubata a Rimini, ritrovata 26 anni dopo in Giappone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una Ferrari rubata a Rimini nel 1995 e ritrovata in Giappone. È questa la narrazione più asciutta possibile dell'incredibile storia vissuta da un imprenditore che avrà faticato a credere alle sue orecchie quando lo hanno avvertito di un ritrovamento a cui chiunque sarebbe parso quantomeno inverosimile. Invece è accaduto davvero e la sua auto, dopo oltre cinque lustri, si trovava dall'altra parte del mondo. Come ci si arrivata e perché sono dubbi che sicuramente destano molta curiosità. Era una Ferrari F355, ritrovata grazie al tagliando La vettura in ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 luglio 2021) Unanel 1995 ein. È questa la narrazione più asciutta possibile dell'incredibile storia vissuta da un imprenditore che avrà faticato a credere alle sue orecchie quando lo hanno avvertito di un ritrovamento a cui chiunque sarebbe parso quantomeno inverosimile. Invece è accaduto davvero e la sua auto,oltre cinque lustri, si trovava dall'altra parte del mondo. Come ci si arrivata e perché sono dubbi che sicuramente destano molta curiosità. Era unaF355,grazie al tagliando La vettura in ...

