fattoquotidiano : “Eliminare le piste ciclabili e fare la guerra ai monopattini”: gli obiettivi di Vittorio Feltri candidato al Consi… - albertoorselli : RT @fattoquotidiano: “Eliminare le piste ciclabili e fare la guerra ai monopattini”: gli obiettivi di Vittorio Feltri candidato al Consigli… - caterin40283689 : RT @sostengoi40: Vittorio Feltri vuole abolire i monopattini e eleminare le piste ciclabili a Milano... vuoi vedere che qualcuno lo vota lo… - Leaderdelsettor : RT @HuffPostItalia: Feltri: 'Fare il consigliere comunale non è un impegno. Ho accettato in quattro secondi' - HuffPostItalia : Feltri: 'Fare il consigliere comunale non è un impegno. Ho accettato in quattro secondi' -

Così posso continuare ail mio lavoro a Libero. E non mi monto la testa come fa chi non ce l'... Vittoriocandidato alle comunali di Milano con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni L'articolo ...... alla bell'e meglio, un'azione disonesta, fingendo diuna cosa, ma facendone in realtà un'... ma è sempre un interrogativo squallido "Non è che il candidato vero è Vittorio, quello che per ...a fare quel mestiere lì che non so fare». Con la discesa in campo di Feltri, la leader sovranista punterebbe a insidiare i consensi della Lega, proprio nella città di Salvini. (Corriere della Sera) ...“Ho deciso nello spazio di un giorno -rivela Feltri- Anche perché, quando si era fatto il mio nome come sindaco, avevo subito detto di no. Ma come consigliere lo posso fare, non la trovo una cosa così ...