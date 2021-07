Ecco chi è stata davvero Raffaella Carrà (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 05/07/2021 viene a mancare, purtroppo, un pezzo di storia della TV italiana: Raffaella Carrà. A 78 anni si spegne la Regina dell’intrattenimento nazionale, istrionico personaggio che è complicato definire in un solo aggettivo: showgirl, cantante, ballerina, presentatrice, attrice… Il debutto in TV e la carriera musicale Nata a Bologna nel 1943 (all’anagrafe Raffaella Maria Roberta Pelloni), la sua carriera televisiva è durata per ben 70 anni. A soli 8 anni infatti avviene il suo debutto cinematografico nel film “Tormento del passato” a cui ne seguiranno molti altri. La Carrà può infatti vantare un palmares che conta più ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 05/07/2021 viene a mancare, purtroppo, un pezzo di storia della TV italiana:. A 78 anni si spegne la Regina dell’intrattenimento nazionale, istrionico personaggio che è complicato definire in un solo aggettivo: showgirl, cantante, ballerina, presentatrice, attrice… Il debutto in TV e la carriera musicale Nata a Bologna nel 1943 (all’anagrafeMaria Roberta Pelloni), la sua carriera televisiva è durata per ben 70 anni. A soli 8 anni infatti avviene il suo debutto cinematografico nel film “Tormento del passato” a cui ne seguiranno molti altri. Lapuò infatti vantare un palmares che conta più ...

