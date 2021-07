Due palloni in campo e rigore dubbio su Sterling: la macchia sulla vittoria dell’Inghilterra nella bolgia di Wembley [VIDEO] (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Inghilterra supera 2-1 la Danimarca grazie ad un rigore dubbio trasformato da Harry Kane: non solo il contatto su Sterling appare leggero, ma durante l’azione è presente anche un secondo pallone in campo L’Inghilterra raggiunge la prima finale di un Europeo nella sua lunga storia calcistica. I 60.000 di Wembley impazziscono al calcio di rigore trasformato, in due tempi, da Harry Kane che ribatte in rete la respinta di Schmeichel. Ma proprio nell’episodio del rigore c’è una macchina (anzi due) che rischia di sporcare il successo della Nazionale dei 3 Leoni. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Inghilterra supera 2-1 la Danimarca grazie ad untrasformato da Harry Kane: non solo il contatto suappare leggero, ma durante l’azione è presente anche un secondo pallone inL’Inghilterra raggiunge la prima finale di un Europeosua lunga storia calcistica. I 60.000 di Wembley impazziscono al calcio ditrasformato, in due tempi, da Harry Kane che ribatte in rete la respinta di Schmeichel. Ma proprio nell’episodio delc’è una macchina (anzi due) che rischia di sporcare il successo della Nazionale dei 3 Leoni. ...

Advertising

PBPcalcio : Un rigore senza contatto e con un'azione che si sviluppa con due palloni in campo. E il #VAR muto. #Euro2020 - OptaPaolo : 8 - #Jorginho ???? ha intercettato ben 8 palloni nella sfida contro la Spagna, record per un giocatore in un singolo… - EnricoTurcato : La roba dei due palloni in campo va oltre la vergogna. Questa è malafede. Con telecamere, replay e VAR era impossib… - Chihuah90951248 : @marcomempi @CucchiRiccardo c’erano anche due palloni in campo e il gioco andava fermato - cicciopuz : RT @il_Malpensante: Due palloni in campo nell'azione del rigore di Sterling. Il gioco doveva essere fermato, giusto? -