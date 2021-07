Digitale, nel 2020 pagamenti online saliti dal 29% al 33% del totale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cresciuti in Italia i pagamenti digitali che nel 2020 sono passati dal 29% al 33% del valore totale dei pagamenti effettuati nel nostro Paese. Stando ad un’analisi dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, la conseguenza di questi dati é che, l’incremento di esigenza dei consumatori di pagare senza contanti, abbia fatto sì che sempre più commercianti si dotino di Pos. La rivoluzione cashless colpisce anche attività sportive e outdoor tanto che la fintech SumUp ha individuato 5 attività da fare all’aperto questa estate, senza bisogno dei contanti. Nell’estate della ripartenza, gli italiani sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cresciuti in Italia idigitali che nelsono passati dal 29% al 33% del valoredeieffettuati nel nostro Paese. Stando ad un’analisi dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, la conseguenza di questi dati é che, l’incremento di esigenza dei consumatori di pagare senza contanti, abbia fatto sì che sempre più commercianti si dotino di Pos. La rivoluzione cashless colpisce anche attività sportive e outdoor tanto che la fintech SumUp ha individuato 5 attività da fare all’aperto questa estate, senza bisogno dei contanti. Nell’estate della ripartenza, gli italiani sono ...

Advertising

Confindustria : Il sistema produttivo ha resistito all’urto della pandemia anche grazie alla sua capacità di #innovazione. Il setto… - virginiaraggi : Congratulazioni ad @Adnkronos, la prima agenzia di stampa in Italia a entrare in @Google #News #Showcase. Una nuova… - pdnetwork : 'La nostra idea di aiutare le #donne che entrano, o rientrano, nel mondo del #lavoro e i #giovani ha trovato ascolt… - MasterMusica : Nel mio lavoro cerco di aiutare gli artisti a crearsi una vera fanbase attraverso i social. Questo significa costru… - Key4biz : RT @anitecassinform: Digitale in Italia 2021. Anitec-Assinform: “Positivo portare il cloud al 75% nella PA” ?? via @Key4biz ? Chiuso il 202… -