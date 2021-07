“De Laurentiis, non ce la farai! Napoli sa che vuole rinnovare a vita”: l’agente di Insigne posta e poi rimuove il messaggio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il post dell’agente di Lorenzo Insigne prima pubblicato e poi cancellato, sta facendo molto discutere. Dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna, Insigne è sceso in campo accompagnato da Jorginho per festeggiate la vittoria indossando la maglia di Spinazzola. Il gruppo di Roberto Mancini ha dedicato al vittoria allo sfortunato terzino della Roma. Il capitano del Napoli, nonostante le vicissitudini relative al rinnovo di contratto, è apparso molto sereno, a differenza del suo agente Vincenzo Pisacane, che su instagram, ha pubblicato un post immediatamente rimosso: “ADL già vuoi mettere Lorenzo contro una città intera ma ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il post deldi Lorenzoprima pubblicato e poi cancellato, sta facendo molto discutere. Dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna,è sceso in campo accompagnato da Jorginho per festeggiate la vittoria indossando la maglia di Spinazzola. Il gruppo di Roberto Mancini ha dedicato al vittoria allo sfortunato terzino della Roma. Il capitano del, nonostante le vicissitudini relative al rinnovo di contratto, è apparso molto sereno, a differenza del suo agente Vincenzo Pisacane, che su instagram, ha pubblicato un post immediatamente rimosso: “ADL già vuoi mettere Lorenzo contro una città intera ma ...

