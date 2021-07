Dalla scarsa partecipazione all’abbandono dei vincitori: ancora guai per il Concorso per il Sud (rinnegato pure da Brunetta) (Di mercoledì 7 luglio 2021) 821 “assunti” su 2.800 profili ricercati per la gestione dei fondi di coesione nella pubblica amministrazione del Mezzogiorno. Il Concorso per il Sud è stato un flop: si sono presentati in pochi e alla fine il dipartimento della Funzione pubblica è riuscito a coprire poco meno di un terzo dei posti disponibili. I problemi del fallimento sono diversi: dal contratto offerto – fino a 36 mesi (altro che posto fisso alla Zalone) – allo stipendio, che è di 1.400 euro al mese, oltre a una mancanza certa di prospettive per il futuro. Un Concorso che, con questi requisiti, si rivolgeva di fatto a professionisti di 30-40 anni e non a neolaureati, in parte ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) 821 “assunti” su 2.800 profili ricercati per la gestione dei fondi di coesione nella pubblica amministrazione del Mezzogiorno. Ilper il Sud è stato un flop: si sono presentati in pochi e alla fine il dipartimento della Funzione pubblica è riuscito a coprire poco meno di un terzo dei posti disponibili. I problemi del fallimento sono diversi: dal contratto offerto – fino a 36 mesi (altro che posto fisso alla Zalone) – allo stipendio, che è di 1.400 euro al mese, oltre a una mancanza certa di prospettive per il futuro. Unche, con questi requisiti, si rivolgeva di fatto a professionisti di 30-40 anni e non a neolaureati, in parte ...

