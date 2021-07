Covid: oggi 1.010 nuovi casi, 14 decessi, positività 0,6% (Di mercoledì 7 luglio 2021) In lieve risalita il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi sono 1.010, contro i 907 di ieri. L'indice di positività registra un leggero incremento, da 0,5 a 0,6%, il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di 177.977, in calo di 15mila rispetto a ieri. Il numero di decessi è oggi 14, contro i 24 di ieri, portando a 127.718 il totale di vittime dall'inizio dell'epidemia. In calo i ricoveri, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva: i primi sono 1.234 (ieri erano 1.271), i secondi sono 180 (ieri 187) con 8 nuovi ingressi (ieri erano risultati 11). Il numero di ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) In lieve risalita il numero didi coronavirus in Italia: oggi sono 1.010, contro i 907 di ieri. L'indice diregistra un leggero incremento, da 0,5 a 0,6%, il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di 177.977, in calo di 15mila rispetto a ieri. Il numero diè oggi 14, contro i 24 di ieri, portando a 127.718 il totale di vittime dall'inizio dell'epidemia. In calo i ricoveri, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva: i primi sono 1.234 (ieri erano 1.271), i secondi sono 180 (ieri 187) con 8ingressi (ieri erano risultati 11). Il numero di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Aeroporto Bologna: manca ok voli Covid - tested, 'stupore per ritardi ministero' ... Fiumicino, Capodichino e Venezia a operare in modalita' Covid - tested 'ma escludendo Bologna'. '... che aggiunge: 'Questo collegamento, operato giornalmente prima della pandemia ed oggi trisettimanale,...

Italian Maritime Economy, SRM: "Trasporti marittimi e logistica valgono circa il 12% del PIL globale" ...superiori ai livelli pre - Covid - 19 mentre per il 2022 le stime parlano di un ulteriore incremento del 3,1%. È quanto emerge dall' ottavo Rapporto Annuale "Italian Maritime Economy" presentato oggi ...

