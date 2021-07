Concorso Stem, Gissi (Cisl Scuola): “Boom di bocciature frutto di un modello di reclutamento fallimentare” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Grande attenzione è stata dedicata, nella relazione di apertura dell’Assemblea Nazionale Cisl Scuola in corso da ieri a Trento, ai temi attualissimi del precariato e del reclutamento, in un contesto vede profilarsi un ennesimo flop delle assunzioni, con 113.000 cattedre vacanti di cui solo una minima parte potrà essere coperta in modo stabile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Grande attenzione è stata dedicata, nella relazione di apertura dell’Assemblea Nazionalein corso da ieri a Trento, ai temi attualissimi del precariato e del, in un contesto vede profilarsi un ennesimo flop delle assunzioni, con 113.000 cattedre vacanti di cui solo una minima parte potrà essere coperta in modo stabile. L'articolo .

