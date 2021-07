Catania, cenere dell'Etna sulla pista: chiuso l'aeroporto (Di mercoledì 7 luglio 2021) commenta Anche l'Etna 'festeggia' la finale dell'Italia: spettacolo lavico nella notte - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e la contestuale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 luglio 2021) commenta Anche l''festeggia' la finale'Italia: spettacolo lavico nella notte - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci A causa'attività eruttivae la contestuale ...

Advertising

SkyTG24 : Etna, 'pioggia' di cenere su Catania: aeroporto non operativo - messveneto : L’Etna non dà tregua, cenere vulcanica sulla pista e l’aeroporto di Catania resta chiuso: Nessun aereo in questo mo… - GDS_it : #Etna di nuovo in eruzione, pioggia di cenere su Catania: chiuso l'aeroporto - ciccioetna : RT @CTAairport: ?Eruzione #Etna, mercoledì 7 luglio ore 06:20. La pista dell'aeroporto è al momento contaminata dalla cenere vulcanica: nes… - ciccioetna : RT @FocuSicilia: A causa dell'ennesimo parossismo del #Etna, con copiosa emissione di #cenere, la società di gestione dello @CTAairport ha… -