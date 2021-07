Caso Salernitana, Gravina: «Il Benevento ha mandato una diffida» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato il via libera del Consiglio Federale al trust Salernitana 2021 Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato il via libera del Consiglio Federale al trust Salernitana 2021. Le sue dichiarazioni. «I fatti dicono che ieri il Benevento ha mandato una diffida con richiesta di accesso agli atti, la quale non sarà ovviamente negata in piena trasparenza. Noi abbiamo seguito una logica e un criterio che ha messo al primo posto il valore sportivo di una realtà nel rispetto delle norme. Il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha commentato il via libera del Consiglio Federale al trust2021 Gabriele, presidente della FIGC, ha commentato il via libera del Consiglio Federale al trust2021. Le sue dichiarazioni. «I fatti dicono che ieri ilhaunacon richiesta di accesso agli atti, la quale non sarà ovviamente negata in piena trasparenza. Noi abbiamo seguito una logica e un criterio che ha messo al primo posto il valore sportivo di una realtà nel rispetto delle norme. Il ...

