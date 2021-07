Caldo record in Lapponia: il giorno più caldo dal 1914 (Di mercoledì 7 luglio 2021) caldo record in Lapponia e nei paesi nordici il giorno più caldo dal 1914. Un’intensa e insolita ondata di caldo sta interessando i paesi del Nord Europa: giugno da record in Svezia e Finlandia Un’ondata di caldo intenso e insolito sta interessando la Scandinavia e i paesi nordici, con caldo record in Lapponia, dove anche il mese di giugno è stato Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 luglio 2021)ine nei paesi nordici ilpiùdal. Un’intensa e insolita ondata dista interessando i paesi del Nord Europa: giugno dain Svezia e Finlandia Un’ondata diintenso e insolito sta interessando la Scandinavia e i paesi nordici, conin, dove anche il mese di giugno è stato

Advertising

fanpage : Temperature da record nel Nord Europa - Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - Gemma17884743 : RT @fanpage: Temperature da record nel Nord Europa - ElenaPorro : RT @WWFitalia: ??Nuovi #record di temperature nei paesi nordici: ieri su un fiordo all'estremo #nord della #Norvegia sono stati raggiunti i… -