Calciomercato Ascoli | arriva Castorani

(Di mercoledì 7 luglio 2021)- L', in una nota societaria, ufficializza l'acquisto di Emanuele, centrocampista della Virtus Francavilla . Ecco il comunicato del club: "L'Calcio 1898 FC S.p. A. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Ascoli

Calciomercato Ascoli - L'Ascoli, in una nota societaria, ufficializza l'acquisto di Emanuele Castorani, centrocampista della Virtus Francavilla. Ecco il comunicato del club: "L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver definito l'acquisizione di Manuele Castorani dalla Virtus Francavilla fino al 30 giugno 2024. Toscano di Cecina..."

L'Ascoli, in una nota, ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Cosimo Chiricò. Ecco la il comunicato del club: "L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la cessione a titolo definitivo al Padova di Cosimo Chiricò. L'esterno offensivo prosegue, dunque, la sua avventura nel club patavino, al quale si era..."