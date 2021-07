Bonucci scambiato per un invasore di campo: la steward lo blocca, poi le scuse (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Troppa foga, un’esultanza da tifoso, appunto. Leonardo Bonucci, dopo Italia-Spagna, è stato scambiato per un invasore di campo da una steward che ha provato a trattenerlo invitandolo a tornare sugli spalti. Lo sguardo contrariato di Bonucci si è trasformato subito in un sorriso distensivo con la steward che, capito l’errore, si è scusata. Succede anche questo in una serata folle che resterà nella storia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Troppa foga, un’esultanza da tifoso, appunto. Leonardo, dopo Italia-Spagna, è statoper undida unache ha provato a trattenerlo invitandolo a tornare sugli spalti. Lo sguardo contrariato disi è trasformato subito in un sorriso distensivo con lache, capito l’errore, si è scusata. Succede anche questo in una serata folle che resterà nella storia. SportFace.

