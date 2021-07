Beautiful | trama 7 luglio 2021 | scontro tra Flo e Wyatt

(Di mercoledì 7 luglio 2021)oggi 7con unotra due fidanzati e il piano di Sally che sembra non andare secondo le sue reali intenzioni. Stanno per scoprire tutti la verità?trae Flo Nuova puntataoggi 7con alcuni colpi di scena che non lasceranno i telespettatori indifferenti. Abbiamo lasciato Brooke disperata dopo aver saputo - da Eric - che suo marito era scappato a Las Vegas con Shauna. Nel frattempo nella terra del divertimento, la Fulton chiede a Ridge di tornare a Los ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, trama 6 luglio 2021: Ridge e Shauna si baciano - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 10 al 16 luglio 2021: Sally viene smascherata - redazionetvsoap : #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #7luglio - wannadietonlght : ma chi ha scritto la trama di beautiful una visita dallo psicologo quando va a farla? perché non è possibile che st… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #7luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful trama

Arrivano le ultime anticipazioni delladelle puntate di, dal 12 al 17 luglio. Sally continua a prendere in giro tutti con la sua finta malattia. Flo continua a indagare sulle condizioni di Sally, visto che qualcosa non ..., anticipazionipuntate dal 10 al 16 luglio 2021 Sally non sta affatto morendo, e la storia architettata dalla Spectra aveva il solo scopo di riconquistare Wyatt. Flo non nasconde al ...Le trame e le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 12 luglio a sabato 17 luglio. Nei nuovi episodi della soap di Canale5, Flo smaschera Sally e le sbatte in faccia tutto il disgu ...Nell'episodio della soap Brave and Beautiful di mercoledì 7 luglio, Bulent farà una proposta di matrimonio alla fidanzata Sühan ...