Anquap | “Giusto inquadramento contrattuali per Ata e Dsga ed eliminare il precariato”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Trovare uncontrattuale per gli amministrativi e idel comparto scuola,ile garantire un rientro in classe in presenza, con cattedre coperte già dall'inizio dell'anno. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anquap Giusto

Dire

Non èperché i bandi lo prevedevano e non si poteva ignorare o pensare che poi, all'italiana,... bisogna fare domanda di mobilità indicando la sede di preferenza? Oppure, come propone l', ...Non èperché i bandi lo prevedevano e non si poteva ignorare o pensare che poi, all'italiana,... bisogna fare domanda di mobilità indicando la sede di preferenza? oppure, come propone l', ...