Wimbledon 2021: Hurkacz stende Medvedev e raggiunge Federer nei quarti (Di martedì 6 luglio 2021) Hubert Hurkacz si risveglia a Wimbledon! Il tennista polacco, che non vinceva un match dal Masters 1000 di Montecarlo, raggiunge i quarti di finale all’All England Club, grazie alla vittoria in 5 set ai danni di Daniil Medvedev. 2-6 7-6 3-6 6-3 6-3 il punteggio finale in favore della testa di serie numero 14, che domani affronterà Roger Federer per provare a trovare un posto in semifinale. Il finalista degli Australian Open, invece, deve abbandonare l’idea di diventare il nuovo numero 1 del mondo: ad approfittarne è Novak Djokovic, che, alla sua settimana numero 328 ai vertici della ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Hubertsi risveglia a! Il tennista polacco, che non vinceva un match dal Masters 1000 di Montecarlo,di finale all’All England Club, grazie alla vittoria in 5 set ai danni di Daniil. 2-6 7-6 3-6 6-3 6-3 il punteggio finale in favore della testa di serie numero 14, che domani affronterà Rogerper provare a trovare un posto in semifinale. Il finalista degli Australian Open, invece, deve abbandonare l’idea di diventare il nuovo numero 1 del mondo: ad approfittarne è Novak Djokovic, che, alla sua settimana numero 328 ai vertici della ...

