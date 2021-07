Variante delta, le dieci regoli per difendersi dal contagio diventato più rapido e insidioso (Di martedì 6 luglio 2021) La stima dell’attuale trend di trasmissione dei contagi consente di prevedere che, nel mese di agosto, oltre l’80% delle nuove infezioni” da Sars-CoV-2 “sarà sostenuto dalla Variante delta”. Da queste semplici premesse scaturisce un decalogo comportamentale le cui regole, piaccia o no, dovrebbero essere scrupolosamente seguite. A elencarle all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzate. Non considerare conclusa la pandemia Su tutte deve primeggiare la fondamentale regola di non considerare conclusa la pandemia. Seguono le altre ormai note: vaccinarsi, evitare assembramenti, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) La stima dell’attuale trend di trasmissione dei contagi consente di prevedere che, nel mese di agosto, oltre l’80% delle nuove infezioni” da Sars-CoV-2 “sarà sostenuto dalla”. Da queste semplici premesse scaturisce un decalogo comportamentale le cui regole, piaccia o no, dovrebbero essere scrupolosamente seguite. A elencarle all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina personalizzate. Non considerare conclusa la pandemia Su tutte deve primeggiare la fondamentale regola di non considerare conclusa la pandemia. Seguono le altre ormai note: vaccinarsi, evitare assembramenti, ...

