Vaccini Lazio, al via la prenotazione per la fascia di età 12-16 anni: tutto quello che serve sapere (Di martedì 6 luglio 2021) La campagna vaccinale nel Lazio procede ad un ritmo serrato. A breve infatti sarà possibile prenotare sul portale la propria dose di vaccino anche per la fascia di età 12-16 anni. Questo provvedimento mira a vaccinare più giovani in modo da garantire un rientro a scuola in completa sicurezza. A loro sarà somministrato il vaccino Pfizer. Leggi anche: prenotazione Vaccini per fascia d’età 17-24 anni al via: come prenotare e quale vaccino viene somministrato Ai ragazzi che si prenoteranno verrà somministrato il vaccino Pfizer , il cui richiamo va fatto a distanza di 21 giorni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) La campagna vaccinale nelprocede ad un ritmo serrato. A breve infatti sarà possibile prenotare sul portale la propria dose di vaccino anche per ladi età 12-16. Questo provvedimento mira a vaccinare più giovani in modo da garantire un rientro a scuola in completa sicurezza. A loro sarà somministrato il vaccino Pfizer. Leggi anche:perd’età 17-24al via: come prenotare e quale vaccino viene somministrato Ai ragazzi che si prenoteranno verrà somministrato il vaccino Pfizer , il cui richiamo va fatto a distanza di 21 giorni ...

