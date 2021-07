Tour de France 2021, Mark Cavendish fa tris: Merckx e la Storia sono ad un passo (Di martedì 6 luglio 2021) Dalle lacrime delle Alpi al sorriso di Valence. Mark Cavendish non conosce le mezze misure e nella decima tappa del Tour de France 2021 cala il tris al termine di un’altra volata perfetta. Dopo aver rischiato il tempo massimo nel tappone di Tignes, il giorno di riposo e la ripartenza da Albertville consentono evidentemente a Cannonball di recuperare le energie e conquistare la terza vittoria di tappa in questa edizione della Grande Boucle e la numero 33 in assoluto. Ciò significa che manca un solo trionfo per eguagliare le 34 vittorie di tappa di Eddy Merckx, recordman ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Dalle lacrime delle Alpi al sorriso di Valence.non conosce le mezze misure e nella decima tappa deldecala ilal termine di un’altra volata perfetta. Dopo aver rischiato il tempo massimo nel tappone di Tignes, il giorno di riposo e la ripartenza da Albertville consentono evidentemente a Cannonball di recuperare le energie e conquistare la terza vittoria di tappa in questa edizione della Grande Boucle e la numero 33 in assoluto. Ciò significa che manca un solo trionfo per eguagliare le 34 vittorie di tappa di Eddy, recordman ...

