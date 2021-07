Tadic chiude al Milan: “Mi diverto troppo per lasciare l’Ajax” (Di martedì 6 luglio 2021) “l’Ajax è il mio club, il club dei miei sogni. Penso solo a giocare per l’Ajax e mi diverto troppo per lasciare questa squadra. È uno dei club più belli al mondo”. Queste le parole con cui Dusan Tadic allontana qualsiasi voce che lo ha accostato al Milan, di fatto chiudendo la porta ai Rossoneri, nell’intervista rilasciata a Voetbal International dal ritiro dell’Ajax. Negli scorsi giorni, il ds dei lanceri Marc Overmars aveva dichiarato che il classe ’88 non era in vendita. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) “è il mio club, il club dei miei sogni. Penso solo a giocare pere miperquesta squadra. È uno dei club più belli al mondo”. Queste le parole con cui Dusanallontana qualsiasi voce che lo ha accostato al, di fattondo la porta ai Rossoneri, nell’intervista rilasciata a Voetbal International dal ritiro del. Negli scorsi giorni, il ds dei lanceri Marc Overmars aveva dichiarato che il classe ’88 non era in vendita. SportFace.

