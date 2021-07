(Di martedì 6 luglio 2021) Conche ha chiuso i suoi studi di sviluppo proprietari e che ha perso diversi dipendenti chiave, ildella piattaforma non è stato particolarmente brillante negli ultimi tempi. Tuttavia, il servizio continua a resistere e sembra che la sua fine sia ancora molto lontana. 9to5Google ha individuato un nuovo annuncio di lavoro per un Product Manager die questo sembra far luce sui piani futuri della piattaforma. La descrizione del lavoro afferma che l'azienda spera di "scalare l'ecosistema di" che supportanoe rileva inoltre che il candidato prescelto guiderà il suo ...

Advertising

misteruplay2016 : Stadia potrebbe espandersi e arrivare su più dispositivi in futuro - MicheleRagone26 : #Google Stadia potrebbe arrivare su molti più dispositivi in ??futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Stadia potrebbe

TecnoAndroid

La menzione di "creature"anche significare che non si sta allontanando troppo dallo scenario "apocalisse nucleare ". Nonostante la nuova IP all'orizzonte, i fan di Metro non devono ...Da questo punto di vista, GeForce Now e Amazon (soprattutto il servizio Google, aspettiamo ... con uno schermo quindi non troppo generoso,non essere una buona idea. I controller che ...Esistono moltissimi servizi di archiviazione che si basano sul cloud: scopri quali sono i migliori e per quali funzionalità sceglierli.Xbox sta lavorando duramente per portare su tutti i dispositivi Xbox Game Pass, l’abbonamento videoludico di Microsoft che punta ad entrare nella case e nelle tasche di più di due miliardi di persone.