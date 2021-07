Rai: M5S chiederà rinvio voto Camera per i 2 membri CDA (Di martedì 6 luglio 2021) Il M5S è intenzionato a chiedere uno slittamento del voto dell'Aula della Camera per eleggere due membri del CDA Rai, previsto per domani a Montecitorio. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Il M5S è intenzionato a chiedere uno slittamento deldell'Aula dellaper eleggere duedel CDA Rai, previsto per domani a Montecitorio. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari di ...

Advertising

cla_cominardi : Nel 1986 #RaffaellaCarrà portò in Rai la denuncia dei metalmeccanici sfruttati nelle ferriere del presidente di Con… - patriziadegioia : RT @lauracesaretti1: **FLASH -RAI: GRUPPI M5S CHIEDONO RINVIO VOTO SU CANDIDATI CDA- FLASH** = ADN0260 7 POL 0 ADN POL NAZ (Non riescono a… - AlvisiConci : RT @lauracesaretti1: **FLASH -RAI: GRUPPI M5S CHIEDONO RINVIO VOTO SU CANDIDATI CDA- FLASH** = ADN0260 7 POL 0 ADN POL NAZ (Non riescono a… - nabu65 : RT @mariolavia: Come volevasi dimostrare, la crisi M5s impedisce la nomina 4 consiglieri rai eletti dal Parlamento. Figuriamoci su Zan che… - gselvaggia : RT @mariolavia: Come volevasi dimostrare, la crisi M5s impedisce la nomina 4 consiglieri rai eletti dal Parlamento. Figuriamoci su Zan che… -