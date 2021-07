Quarto Grado, la conduttrice Alessandra Viero si è sposata con Fabio Riveruzzi: ecco chi è (Di martedì 6 luglio 2021) Fiori d’arancio per la giornalista Alessandra Viero, co-conduttrice insieme a Gianluigi Nuzzi del programma di Rete 4 Quarto Grado. “Daydream”, ha scritto lei ieri 5 giugno su Instagram come didascalia alla foto in cui sorride nella meravigliosa cornice del Campidoglio insieme al marito Fabio Riveruzzi. Lontano dal mondo dei social, Riveruzzi lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi e si occupa dei contenuti di una nota app musicale. I due hanno un figlio, Roberto Leone, nato il 25 marzo 2017. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Fiori d’arancio per la giornalista, co-insieme a Gianluigi Nuzzi del programma di Rete 4. “Daydream”, ha scritto lei ieri 5 giugno su Instagram come didascalia alla foto in cui sorride nella meravigliosa cornice del Campidoglio insieme al marito. Lontano dal mondo dei social,lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi e si occupa dei contenuti di una nota app musicale. I due hanno un figlio, Roberto Leone, nato il 25 marzo 2017. Visualizza questo post su ...

Advertising

aaridaje : io non posso bere due litri d'acqua al giorno semplicemente perché la mia vescica nob è in grado di sostenere tutto… - ringoringhetto : La lettera di Toni Pipitone a Quarto Grado, il padre di Denise Pipitone dice: “La sua scomparsa mi ha devastato” - Franchi98456048 : @stay_umile Lo so per chi guarda la partita hanno fatto bene, però io stasera cosa faccio? Manderò messaggi a Quarto Grado dal Messanger - nino_pitrone : #GianluigiNuzzi perde le staffe | Giornalista di #QuartoGrado furioso | Cosa è successo - infoitcultura : Alessandra Viero di Quarto Grado si è sposata, la foto in abito bianco col marito Fabio Riveruzzi -