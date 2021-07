Processo in appello Crescent, la difesa: “La richiesta di confisca è illegittima ed immotivata” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – È stata fissata al 23 luglio la sentenza sul Processo in appello Crescent, l’edificio costruito sul nuovo fronte del Mare disegnato da Vincenzo De Luca negli anni in cui fu sindaco di Salerno. Nell’aula bunker del Tribunale di Salerno, davanti alla presidente Cappiello e a latere Ianniello e Clemente, la parola oggi agli avvocati Agostino De Caro e Lorenzo Lentini in difesa di Eugenio Rainone, amministratore unico di Crescent Srl. La richiesta è stata di confermare la sentenza di primo grado e dichiarare inammissibili o rigettare gli atti di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – È stata fissata al 23 luglio la sentenza sulin, l’edificio costruito sul nuovo fronte del Mare disegnato da Vincenzo De Luca negli anni in cui fu sindaco di Salerno. Nell’aula bunker del Tribunale di Salerno, davanti alla presidente Cappiello e a latere Ianniello e Clemente, la parola oggi agli avvocati Agostino De Caro e Lorenzo Lentini indi Eugenio Rainone, amministratore unico diSrl. Laè stata di confermare la sentenza di primo grado e dichiarare inammissibili o rigettare gli atti di ...

Advertising

anteprima24 : ** Processo in appello #Crescent, la difesa: 'La richiesta di confisca è illegittima ed immotivata' **… - lametino : ‘Ndrangheta Stragista, iniziato processo in Appello: rinviato ad ottobre - - filippocrudo : @Omaragost @Carlo_Brianza @Roskarm1 @mirkonicolino Controlla bene, in appello c'è l'assoluzione ma la cassazione ha… - AvvAntonioConte : RT @ProcTelematico: ?????? Interruzione per aggiornamento nei distretti di Corte di Appello, il 9/7/2021 dalle ore 14:00 alle ore 17:00. I… - diregiustizia : RT @ProcTelematico: ?????? Interruzione per aggiornamento nei distretti di Corte di Appello, il 9/7/2021 dalle ore 14:00 alle ore 17:00. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo appello 'Ndrangheta Stragista, iniziato processo in Appello: rinviato ad ottobre La prima udienza del processo di secondo grado si è celebrata davanti al presidente della Corte d'Assise d'Appello, Bruno Muscolo. Dopo la costituzione delle parti, il difensore di Graviano, l'...

Una vita dedicata agli adivasi Si era infatti dovuto ricorre a un appello in tribunale per ottenere il processo di ospedalizzazione, dopo la negazione della libertà su cauzione e degli arresti domiciliari. I ritardi nel garantire ...

'Ndrangheta Stragista, iniziato processo in Appello: rinviato ad ottobre Il Lametino ‘Ndrangheta Stragista, iniziato processo in Appello: rinviato ad ottobre Reggio Calabria - È iniziato ed è stato subito rinviato al prossimo 27 ottobre, il processo ''Ndrangheta stragista', conclusosi in primo grado nel luglio 2020 con la condanna all'ergastolo del boss di ...

Ndrangheta stragista”, il processo d’Appello inizia con un rinvio: riprenderà a ottobre A luglio 2020 condannati all’ergastolo Graviano e Filippone. Il legale del boss chiede la riapertura dei termini per «lesione dei diritti difensivi» ...

La prima udienza deldi secondo grado si è celebrata davanti al presidente della Corte d'Assise d', Bruno Muscolo. Dopo la costituzione delle parti, il difensore di Graviano, l'...Si era infatti dovuto ricorre a unin tribunale per ottenere ildi ospedalizzazione, dopo la negazione della libertà su cauzione e degli arresti domiciliari. I ritardi nel garantire ...Reggio Calabria - È iniziato ed è stato subito rinviato al prossimo 27 ottobre, il processo ''Ndrangheta stragista', conclusosi in primo grado nel luglio 2020 con la condanna all'ergastolo del boss di ...A luglio 2020 condannati all’ergastolo Graviano e Filippone. Il legale del boss chiede la riapertura dei termini per «lesione dei diritti difensivi» ...