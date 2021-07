PlayStation Now: Red Dead Redemption 2 entra a far parte del servizio (Di martedì 6 luglio 2021) Annunciato tramite il PlayStation Blog l’arrivo di Red Dead Redemption 2 su PlayStation Now, il servizio in cloud di Sony È stata annunciata in un articolo pubblicato sul PlayStation Blog l’aggiunta di Red Dead Redemption 2, insieme con alcuni altri titoli, al catalogo di PlayStation Now. Il servizio in cloud di Sony permette, in seguito alla sottoscrizione a un abbonamento, di accedere a un vasto catalogo di videogiochi. Come per tutti gli altri titoli da essa contenuti, la piattaforma permetterà agli abbonati di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 luglio 2021) Annunciato tramite ilBlog l’arrivo di Red2 suNow, ilin cloud di Sony È stata annunciata in un articolo pubblicato sulBlog l’aggiunta di Red2, insieme con alcuni altri titoli, al catalogo diNow. Ilin cloud di Sony permette, in seguito alla sottoscrizione a un abbonamento, di accedere a un vasto catalogo di videogiochi. Come per tutti gli altri titoli da essa contenuti, la piattaforma permetterà agli abbonati di ...

Advertising

Man_Of_IKEA : RT @giochiscontati: I titoli di luglio per il Playstation Now saranno disponibile a partire da domani! #Playstation #PlaystationNow #RedDea… - giochiscontati : I titoli di luglio per il Playstation Now saranno disponibile a partire da domani! #Playstation #PlaystationNow… - Asgard_Hydra : PlayStation Now: Red Dead Redemption 2 guida la lista dei giochi di luglio - Asgard_Hydra : PlayStation Now, luglio 2021: ecco i nuovi giochi per PS4 e PS5 aggiunti al catalogo - - Asgard_Hydra : Red Dead Redemption 2 tra i nuovi giochi del PlayStation Now: la lista completa -