PlayStation annuncia un imminente State of Play: nuovi dettagli su Deathloop e altri giochi (Di martedì 6 luglio 2021) Come avevano dichiarato numerosi insider, PlayStation ha annunciato ufficialmente un nuovo State of Play che arriverà molto presto. Questo nuovo evento si terrà l'8 luglio alle ore 23:00. Su cosa si concentrerà? PlayStation Blog afferma: "questo giovedì daremo uno sguardo a nove minuti del contorto mondo di Deathloop nel nuovo State of Play. In questa estesa sequenza di gamePlay, vedremo Cole utilizzare le sue abilità per appostarsi sui tetti in maniera furtiva... o presentarsi ad armi spianate scatenando ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) Come avevano dichiarato numerosi insider,hato ufficialmente un nuovoofche arriverà molto presto. Questo nuovo evento si terrà l'8 luglio alle ore 23:00. Su cosa si concentrerà?Blog afferma: "questo giovedì daremo uno sguardo a nove minuti del contorto mondo dinel nuovoof. In questa estesa sequenza di game, vedremo Cole utilizzare le sue abilità per appostarsi sui tetti in maniera furtiva... o presentarsi ad armi spianate scatenando ...

Advertising

misteruplay2016 : PlayStation annuncia un imminente State of Play: nuovi dettagli su Deathloop e altri giochi - IGNitalia : C'è finalmente una data per il nuovo #StateOfPlay di #PlayStation. Appuntamento per l'8 luglio alle ore 23, ma atte… - GameXperienceIT : PlayStation annuncia un nuovo State of Play per l'8 Luglio - SiArw16 : Cara @PlayStation un CAZZO! Basta essere buoni, con le buone maniere non si ottiene nulla! Annuncia questo dannato… - infoitscienza : PlayStation Plus: Sony annuncia i giochi gratis di Luglio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation annuncia Fall Guys Ultimate Knockout includerà costumi a tema PlayStation Arriva anche qui l'insider, il quale annuncia che nella prossima Stagione arriveranno costumi a tema PlayStation , precisamente esclusive PlayStation. Parliamo quindi Ratchet & Clank, Little Big ...

Eagle Pictures: le uscite in home video di luglio 2021 E agle Pictures annuncia le uscite in home video per il mese di luglio 2021. Scopriamo insieme tutti i titoli. L'... dalla saga ispirata all'omonimo videogioco della PlayStation che ha cambiato per ...

PlayStation annuncia ufficialmente il nuovo State of Play IGN Italia PS5, annunciato uno State of Play dedicato a Deathloop e agli indie Sony torna finalmente in scena. Annunciato uno State of Play dedicato a Deathloop e titoli di terze parti e indie in arrivo su PS5 ...

State of Play: data ufficiale dell'evento dedicato a PS5 e PS4, focus su Deathloop Sony ha annunciato la data ufficiale del nuovo State of Play, un evento dedicato ai giochi per PS5 e PS4 che includerà uno speciale focus su Deathloop.. Il nuovo State of Play ha finalmente una data ...

Arriva anche qui l'insider, il qualeche nella prossima Stagione arriveranno costumi a tema, precisamente esclusive. Parliamo quindi Ratchet & Clank, Little Big ...E agle Picturesle uscite in home video per il mese di luglio 2021. Scopriamo insieme tutti i titoli. L'... dalla saga ispirata all'omonimo videogioco dellache ha cambiato per ...Sony torna finalmente in scena. Annunciato uno State of Play dedicato a Deathloop e titoli di terze parti e indie in arrivo su PS5 ...Sony ha annunciato la data ufficiale del nuovo State of Play, un evento dedicato ai giochi per PS5 e PS4 che includerà uno speciale focus su Deathloop.. Il nuovo State of Play ha finalmente una data ...