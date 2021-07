Petrolio e benzina non si fermano, nuovi rincari sui mercati e ai distributori. Analisti: “Rialzi non sono finiti” (Di martedì 6 luglio 2021) Petrolio, gas, benzina, bollette, inflazione. La fucina dei rincari dei prezzi continua a marciare a pieni giri. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo Economico anche questa settimana i carburanti hanno registrato Rialzi toccando i valori più alti dal novembre 2018. La benzina, in modalità self service, raggiunge un prezzo medio di 1,634 euro al litro, il gasolio si compra a 1,495 euro. Rispetto allo scorso anno benzina e diesel costano circa il 16% in più, significa che un pieno si paga 9/10 euro in più. Altri Rialzi sono facilmente prevedibili se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021), gas,, bollette, inflazione. La fucina deidei prezzi continua a marciare a pieni giri. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo Economico anche questa settimana i carburanti hanno registratotoccando i valori più alti dal novembre 2018. La, in modalità self service, raggiunge un prezzo medio di 1,634 euro al litro, il gasolio si compra a 1,495 euro. Rispetto allo scorso annoe diesel costano circa il 16% in più, significa che un pieno si paga 9/10 euro in più. Altrifacilmente prevedibili se ...

