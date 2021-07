"Non so se è peggio Chiara Ferragni o Matteo Renzi". A cosa si è ridotta Selvaggia Lucarelli: se non nomini Alessandro Zan ti bastona (Di martedì 6 luglio 2021) Poteva mai la sacerdotessa del giusto, ovvero Selvaggia Lucarelli, esimersi dall'alzare il metaforico-ditino social e dire la sua sul caso politico del giorno, ossia la presa di posizione di Chiara Ferragni contro Matteo Renzi in primis ma anche contro Matteo Salvini? L'influencer, infatti, si è spesa in un democraticissimo "che schifo i politici" riferendosi ai due, "rei" - secondo l'insindacabile giudizio della Ferragni - di star brigando per limare il ddl Zan, così come chiesto dalla Lega. Insomma, la Ferragni appiattita sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Poteva mai la sacerdotessa del giusto, ovvero, esimersi dall'alzare il metaforico-ditino social e dire la sua sul caso politico del giorno, ossia la presa di posizione dicontroin primis ma anche controSalvini? L'influencer, infatti, si è spesa in un democraticissimo "che schifo i politici" riferendosi ai due, "rei" - secondo l'insindacabile giudizio della- di star brigando per limare il ddl Zan, così come chiesto dalla Lega. Insomma, laappiattita sulle ...

