Nessun accordo in maggioranza, ddl Zan verso la resa dei conti in Aula il 13 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Nella riunione dei capigruppo di maggioranza sul ddl Zan non è stato trovato alcun accordo. La riunione l’Aula del Senato dalle 16.30 ha iniziato a votare per calendarizzare il testo in Aula per il 13 luglio. Italia Viva si è impegnata a votare questa calendarizzazione, con Pd, M5s e Leu. “Nel disegno di legge eliminare, ovunque ricorrano, le parole identità di genere”. Questa, a quanto si apprende, una delle proposte del relatore Andrea Ostellari (Lega) per modificare il Ddl Zan. “Letta insiste. Si andrà in Parlamento. Se la legge sarà affossata il nome di chi ha impedito che si arrivasse all’unità è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Nella riunione dei capigruppo disul ddl Zan non è stato trovato alcun. La riunione l’del Senato dalle 16.30 ha iniziato a votare per calendarizzare il testo inper il 13. Italia Viva si è impegnata a votare questa calendarizzazione, con Pd, M5s e Leu. “Nel disegno di legge eliminare, ovunque ricorrano, le parole identità di genere”. Questa, a quanto si apprende, una delle proposte del relatore Andrea Ostellari (Lega) per modificare il Ddl Zan. “Letta insiste. Si andrà in Parlamento. Se la legge sarà affossata il nome di chi ha impedito che si arrivasse all’unità è ...

