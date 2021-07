Milano | Mascaretti Fdi | ' con Bernardo corriamo per vincere'

(Di martedì 6 luglio 2021), 6 lug. (Adnkronos) - "Con Lucapere dare avvio al cambiamento di cuia bisogno e che i milanesi aspettano dopo 10 anni di sinistra". Così il capogruppo di FdI in consiglio comunale a, Andrea, dopo l'esito del vertice di centrodestra per le candidature alle amministrative.

Poveri il capogruppoe colleghi di FdI che si trovano ora come "compagno di viaggio" uno che pare disprezzare il loro ruolo e il loro impegno. Il Direttore editoriale di Libero, se sarà ..., 02 lug 14:00 - Nonostante le richieste dell'opposizione, i documenti sull'energia non vengono resi pubblici. Ho chiesto di avere copia dei contratti di...Milano, 6 lug. "Con Luca Bernardo corriamo per vincere e dare avvio al cambiamento di cui Milano a bisogno e che i milanesi aspettano dopo 10 anni di sinistra".Milano, 6 lug. (Adnkronos) - “Dopo le prime mirabolanti dichiarazioni del futuro capolista di Fratelli d’Italia Vittorio Feltri non resta che esprimere la più convinta solidarietà ai consiglieri comun ...