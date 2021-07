(Di martedì 6 luglio 2021), 6 lug. (Adnkronos) – “Con Lucaper vincere e dare avvio al cambiamento di cuia bisogno e che i milanesi aspettano dopo 10 anni di sinistra”. Così il capogruppo di FdI in consiglio comunale a, Andrea, dopo l’esito del vertice di centrodestra per le candidature alle amministrative. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Milano: Mascaretti (Fdi), 'con Bernardo corriamo per vincere'... -

Milano, 02 lug 14:00 - Nonostante le richieste dell'opposizione, i documenti sull'energia non vengono resi pubblici. Ho chiesto di avere copia dei contratti di...(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2021 – Riceviamo e pubblichiamo: Ottima la scelta del candidato sindaco Luca Bernardo, un medico abituato a prendersi cura con grande attenzione dei suoi piccoli ...