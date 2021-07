“Ma tu?”. Filippo Bisciglia, dettagli intimi al falò di Temptation Island 2021. Stefano lo gela (Di martedì 6 luglio 2021) È andata in onda lunedì 5 luglio la seconda puntata di Temptation Island 2021, il reality condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5 in prima serata. La coppia formata da Tommaso Eletti (21 anni) e Valentina Nulli Augusti (quasi 40) è stata la protagonista assoluta del secondo appuntamento del programma che mette alla prova i sentimenti delle sei coppie sbarcate all’Is Morus relais, in Sardegna. Tommaso si è mostrato possessivo e geloso di Valentina, nonostante lei non avesse minimamente dato adito alla reazione incontrollata che ha avuto dopo aver visto i video della scorsa puntata. E così ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) È andata in onda lunedì 5 luglio la seconda puntata di, il reality condotto dain onda su Canale 5 in prima serata. La coppia formata da Tommaso Eletti (21 anni) e Valentina Nulli Augusti (quasi 40) è stata la protagonista assoluta del secondo appuntamento del programma che mette alla prova i sentimenti delle sei coppie sbarcate all’Is Morus relais, in Sardegna. Tommaso si è mostrato possessivo e geloso di Valentina, nonostante lei non avesse minimamente dato adito alla reazione incontrollata che ha avuto dopo aver visto i video della scorsa puntata. E così ha ...

Advertising

giorgiadipalo : RT @trashtvstellare: “Senti Vale, ma perchè non parliamo dei video che hai visto tu? Perchè continui a giustificarsi?” URLALO FILIPPO URLA… - horvnslover : RT @artvneil: in che senso 'tu come lo fai?' a filippo vi prego #TemptationIsland - MartinaPotter04 : RT @trashtvstellare: “Senti Vale, ma perchè non parliamo dei video che hai visto tu? Perchè continui a giustificarsi?” URLALO FILIPPO URLA… - elen4m : RT @trashtvstellare: “Senti Vale, ma perchè non parliamo dei video che hai visto tu? Perchè continui a giustificarsi?” URLALO FILIPPO URLA… - ItsmeGioia : RT @trashtvstellare: “Senti Vale, ma perchè non parliamo dei video che hai visto tu? Perchè continui a giustificarsi?” URLALO FILIPPO URLA… -