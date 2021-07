L’autore dello striscione “Viva la fi ” replica alla Cirinnà | io volgare | ma tu sei come Pol Pot

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 luglio 2021) Ha fatto notizia, nei giorni scorsi, locon la scritta “W LA F…” esposto su un balcone di Latina il giorno del Lazio Pride. una provocazione che non è piaciutasenatrice dem Monica. La quale ha invocato pene rieducative per chi aveva preso l’iniziativa. «Cosa farei al signore che ha messo il cartello? Se esistesseronegli Stati Uniti delle vere pene rieducative gli farei fare un bel corso presso una delle nostre case rifugio per le donne vittime di violenza. E quello basterebbe a fargli capire non solo la sua volgarità ma soprattutto il segnale ...