Larry Rudolph | il manager di Britney si dimette | “Lei vuole ritirarsi ufficialmente” ma qualcosa non torna

(Di martedì 6 luglio 2021)segue la carriera diSpears dai suoi esordi.si è rotto nel 2019, quando ilin un’intervista rilasciata a TMZ (sito molto vicino al team Spears e a Jamie ha dichiarato: “Come persona che guida la sua carriera, basandomi sulle informazioni che ho e su quello che abbiamo saputo, è chiaro che lei non dovrebbere a esibirsi in un futuro recente ma forse mai più. E’ stata la tempesta perfetta, era ai 2/3 delle prove per la residency quando i suoi farmaci hanno smesso di funzionare e lei era troppo distratta dalla malattia del padre e abbiamo dovuto ...

lascia il suo incarico di agente, rivelando che la cantante voglia ufficialmente chiudere la sua carriera. Lo storico manager di Britney Spears si dimesso come conseguenza della scelta ..., di per gran parte della sua carriera, si è dimesso dopo 25 anni e lo ha fatto tramite una lettera diretta al padre della cantante, Jamie Spears, e all'avvocato, co - esecutore ...Larry Rudolph, manager di Britney Spears, si è dimesso dopo 25 anni e ha spiegato le sue motivazioni in una lettera rivolta al padre della cantante Jamie Spears, che tutela il patrimonio della popstar ...Larry Rudolph lascia il suo incarico di agente, rivelando che la cantante voglia ufficialmente chiudere la sua carriera.