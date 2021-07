“La mediazione sul ddl Zan è un passo in avanti, non indietro”. Parla Scalfarotto (Di martedì 6 luglio 2021) Faccio l’ennesimo coming out: sono un laicista e un relativista, non credo in alcuna divinità, penso che ciascuno di noi debba avere la totale libertà di autodeterminare il destino suo proprio e del proprio corpo con il solo limite della libertà degli altri. Credo nella responsabilità individuale, nel fatto che debba essere ogni cittadina o cittadino adulto a dover e poter decidere di sé, non lo stato, perché alla fine siamo solo noi che raccogliamo i frutti o paghiamo il prezzo delle nostre scelte. Sono per questo a favore di leggi massimamente liberali su tutti i temi legati alla vita, al nostro privato e al trattamento del nostro corpo: favorevole al divorzio istantaneo, all’aborto, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Faccio l’ennesimo coming out: sono un laicista e un relativista, non credo in alcuna divinità, penso che ciascuno di noi debba avere la totale libertà di autodeterminare il destino suo proprio e del proprio corpo con il solo limite della libertà degli altri. Credo nella responsabilità individuale, nel fatto che debba essere ogni cittadina o cittadino adulto a dover e poter decidere di sé, non lo stato, perché alla fine siamo solo noi che raccogliamo i frutti o paghiamo il prezzo delle nostre scelte. Sono per questo a favore di leggi massimamente liberali su tutti i temi legati alla vita, al nostro privato e al trattamento del nostro corpo: favorevole al divorzio istantaneo, all’aborto, ...

raffaellapaita : «Voglio essere chiaro: io il testo del ddl #Zan, così com'è l’ho votato alla Camera e lo rivoterei. Senza un tentat… - LegaSalvini : #Morelli: Il dibattito sul ddl Zan è sempre più rovente, tutti voi avrete letto e sentito dello scontro che si sta… - fattoquotidiano : L’atto di mediazione di Beppe #Grillo è arrivato. In serata, mentre tutta Italia era davanti alle tv per seguire la… - buonweekend : RT @matguidi: Il tentativo di Renzi sul #ddlZan è maldestro. Vuol far passare la narrazione 'non ci sono i numeri, quindi cerchiamo una med… - namarte15 : RT @matguidi: Il tentativo di Renzi sul #ddlZan è maldestro. Vuol far passare la narrazione 'non ci sono i numeri, quindi cerchiamo una med… -