Inter | ufficiale il rinnovo di Aleksandar Kolarov fino al 2022

(Di martedì 6 luglio 2021)sarà un giocatore dell’anche per la prossima stagione, adesso è. L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club che ha ufficializzato ilal. FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di: il difensore serbo classe 1985 vestirà la maglia nerazzurraal 30 giugno. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Inter ufficiale

- ANNUNCIO L'e Kolarov insieme fino al 2022Nicolas Burdisso è stato nominato nuovo Direttore Tecnico della Fiorentina. L'annuncioNicolas Burdisso, ex difensore di Roma, Torino e, è stato nominato nuovo Direttore Tecnico della Fiorentina. Burdisso ha già ricoperto un ruolo dirigenziale dopo il ritiro, quello di ...Dopo i rinnovi di Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, l’Inter ha annunciato di aver trovato l’accordo anche per Aleksandar Kolarov. Come si legge dal comunicato ufficiale: “FC Internazionale Milano ...Adesso è ufficiale: Aleksandar Kolarov ha rinnovato il contratto con l’Inter per un’altra stagione. Il nuovo accordo ha ora scadenza a giugno 2022 e per il difensore serbo, che non ha dato una grande ...