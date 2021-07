Inter | doppio colpo sugli esterni | anche Perisic verso l’addio

Advertising

furgeTX : @edw331 @GFI65 @MatteoTosato83 @Divino_2 Rabiot prende 8 all'anno ed è coetaneo di barella o quasi, significa che v… - modazza85 : RT @MarcoLe86931402: @capuanogio @nonleggerlo @90ordnasselA @gianlucarossitv Chiama la cavalleria! Chiama l'interista (?) che stima Agnelli… - MarcoLe86931402 : @capuanogio @nonleggerlo @90ordnasselA @gianlucarossitv Chiama la cavalleria! Chiama l'interista (?) che stima Agne… - MarcoLe86931402 : @90ordnasselA @capuanogio Oggi pomeriggio su Topcalcio ha affermato che Lautaro, non è un problema. Ma un DOPPIO pr… - TotalSp95354895 : @lucamin81 @90ordnasselA @capuanogio #Hakimi è stato venduto ad una cifra congrua al suo valore, prenderà il doppio… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter doppio

SerieANews

... Real, Barcellona e Atletico da un lato, Juve, Milan edall'altro. Dal pugno che costa il ... e c'è perfino il record delautogol di Salvadore che vanifica, prima di Mexico '70, il ...... mentre il turco Hakan Calhanoglu è addirittura passato ai 'cugini' dell'. In entrambi i ... ma la sua richiesta è di un ingaggio addirittura più che, ossia oltre i 5 milioni di euro , ...In una recente intervista, la showgirl è intervenuta sul suo futuro in tv. La rivelazione di Elisabetta Gregoraci che svela: "Non sono così monella" ...Operati in un’unica seduta due aneurismi cerebrali grazie ad una mini sonda introdotta dall’arteria femorale L’intervento mini-invasivo, eseguito dall’equipe di Radiologia Interventistica, è stato eff ...