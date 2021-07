Francesc Arnold | enzimi e impegno politico

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 6 luglio 2021) La vincitrice del premio Nobel per la chimica del 2018 Francesha scelto le austere sale romane dell’Accademia dei Lincei – dove la incontriamo – per riprendere le conferenze pubbliche, dopo un anno e mezzo di sospensione dovuta alla pandemia. Trae l’Italia il legame è antico. Risale al 1976, quando a 20 anni interruppe gli studi per trascorrere un anno a Milano dove imparò l’italiano. «Però è meglio che parli in inglese, per il vostro bene» si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.