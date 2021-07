Denise Pipitone | nuovo processo in arrivo? Decisione nelle prossime ore

(Di martedì 6 luglio 2021)in? Laarriveràore, intanto è stata notificata la conclusione delle indagini Sono pesanti le accuse per Maria Angioni, oggi giudice del lavoro a Sassari, ma all’epoca della sparizione dipm alla Procura di Marsala. Ora quella stessa Procura le ha notificato un avviso di L'articolo proviene da Inews.it.

... il programma di Rete 4 con cui Piera Maggio ha un conto aperto, Tonismentisce seccamente il disinteresse imputatogli per la scomparsa di. L'ex marito della donna, che aveva scoperto ...La Procura di Marsala ha concluse le indagini sull'ex pm di Marsala Maria Angioni, che indagò sulla scomparsa di. L'Angioni è accusata di false dichiarazioni a pubblico ministero e per lei si sospetta il rinvio a giudizio.Continuano a correre veloci i fatti riguardanti il caso di Denise Pipitone e questa volta l'ex pm Angioini potrebbe subire un processo.Nell’operazione “Gordio” che ha smantellato il clan di Partinico c’è un retroscena che riguarda un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere Pagliarelli. È Santi Calandrino, 55 anni, o ...