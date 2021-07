Danimarca, Hjulmand: “L’Inghilterra è forte. Noi outsider? Sì, ma siamo qui per vincere” (Di martedì 6 luglio 2021) Nella sfida alL’Inghilterra di domani sera le vesti dell’outsider stanno strette alla Danimarca, ecco le parole, riportate dall’ANSA, del ct Kasper Hjulmand alla vigilia della semifinale di Euro 2020 a Wembley: “Affronteremo una grande squadra inglese, Ho molto rispetto per loro. Il mio omologo Gareth Southgate ha fatto un buon lavoro. Sono una squadra forte, con molte qualità, molta unità, giocatori di esperienza. Ma anche noi siamo una squadra forte e crediamo in noi stessi. Ci avviciniamo a questa partita con molto entusiasmo e speranza. siamo qui per ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Nella sfida aldi domani sera le vesti dell’stanno strette alla, ecco le parole, riportate dall’ANSA, del ct Kasperalla vigilia della semifinale di Euro 2020 a Wembley: “Affronteremo una grande squadra inglese, Ho molto rispetto per loro. Il mio omologo Gareth Southgate ha fatto un buon lavoro. Sono una squadra, con molte qualità, molta unità, giocatori di esperienza. Ma anche noiuna squadrae crediamo in noi stessi. Ci avviciniamo a questa partita con molto entusiasmo e speranza.qui per ...

Advertising

STnews365 : Euro 2020, Inghilterra-Daniamrca: Kasper Hjulmand vuole la vittoria. Danimarca vera e propria outsider di queste se… - STnews365 : Danimarca, Hjulmand: 'Noi outsider? Giocheremo per vincere' Alla vigilia della semifinale, parla il ct danese Kaspe… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Danimarca, il c.t. Hjulmand: 'Noi outsider? Giocheremo per vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Danimarca, il c.t. Hjulmand: 'Noi outsider? Giocheremo per vincere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Danimarca, il c.t. Hjulmand: 'Noi outsider? Giocheremo per vincere' -