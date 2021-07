Covid, Patuelli: “Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo” (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Durante la pandemia, a sostegno di famiglie e imprese, le banche hanno messo in atto “un’opera colossale che continua, che deve continuare almeno fin quando la pandemia non sarà debellata, senza interrompere anzitempo” le iniziative “che dovranno progressivamente diminuire solo dopo che la ripresa si sarà sviluppata”. Lo dice Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, nella sua relazione all’assemblea dell’associazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Durante la pandemia, a sostegno di famiglie e imprese, le banche hanno messo in atto “un’che continua, che deve continuare almeno fin quando la pandemia non sarà debellata, senza” le iniziative “che dovranno progressivamente diminuire solo dopo che la ripresa si sarà sviluppata”. Lo dice Antonio, presidente dell’Abi, nella sua relazione all’assemblea dell’associazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fisco24_info : Covid, Patuelli: 'Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo': Presidente Abi: 'Dovran… - italiaserait : Covid, Patuelli: “Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo” - TV7Benevento : Covid, Patuelli: 'Moratorie e prestiti opera colossale, non interrompere misure anzitempo'... -