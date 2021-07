Cannes al via con l'opera rock di Carax: sontuosa e tediosa (Di martedì 6 luglio 2021) Sontuoso. Ambizioso. Ma anche sovente tedioso, e non per amore di rima. Cannes affida all’opera rock “Annette” di Léos Carax – cineasta ‘estremo’ di casa venerato o detestato, a seconda, dalla cinefilia corrente - il compito di inaugurare l’anno della rivincita elefantiaca sull’edizione perduta dell’annus terribilis 2020. Per i film francesi in particolare, bloccati in sala d’aspetto per due annate, questa numero 74 è praticamente un’edizione biennale. Progetto coltivato e tormentato per sette anni, passando da un produttore all’altro, “Annette” è il primo film di Carax in inglese, nonché il suo primo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Sontuoso. Ambizioso. Ma anche sovente tedioso, e non per amore di rima.affida all’“Annette” di Léos– cineasta ‘estremo’ di casa venerato o detestato, a seconda, dalla cinefilia corrente - il compito di inaugurare l’anno della rivincita elefantiaca sull’edizione perduta dell’annus terribilis 2020. Per i film francesi in particolare, bloccati in sala d’aspetto per due annate, questa numero 74 è praticamente un’edizione biennale. Progetto coltivato e tormentato per sette anni, passando da un produttore all’altro, “Annette” è il primo film diin inglese, nonché il suo primo ...

