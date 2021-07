Calcio Napoli, schock Mertens: fuori 3 mesi per l’intervento alla spalla (Di martedì 6 luglio 2021) L’attaccante del Calcio Napoli si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra, che lo costringerà a saltare i due ritiri e l’inizio del prossimo campionato. Dries Mertens ieri si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. L’attaccante belga del Calcio Napoli è stato operato dal Leggi su 2anews (Di martedì 6 luglio 2021) L’attaccante delsi è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spsinistra, che lo costringerà a saltare i due ritiri e l’inizio del prossimo campionato. Driesieri si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spsinistra. L’attaccante belga delè stato operato dal

