Avengers: Endgame, ecco il set Lego di Thor grasso a New Asgard (Di martedì 6 luglio 2021) Anche la versione depressa e sovrappeso di Thor, di cui abbiamo fatto la conoscenza in Avengers: Endgame, ha il suo set Lego con tanto di junk food. New Asgard, la nuova dimora di Thor grasso di cui abbiamo fatto la conoscenza in Avengers: Endgame, ha finalmente il suo set Lego. Curatissimo nei dettagli, il set vede la presenza delle figurine di Thor, Korg e Miek, impegnati a consumare pizza, birra e junk food. Il nuovo set Lego, chiamato Bro Thor's New ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) Anche la versione depressa e sovrappeso di, di cui abbiamo fatto la conoscenza in, ha il suo setcon tanto di junk food. New, la nuova dimora didi cui abbiamo fatto la conoscenza in, ha finalmente il suo set. Curatissimo nei dettagli, il set vede la presenza delle figurine di, Korg e Miek, impegnati a consumare pizza, birra e junk food. Il nuovo set, chiamato Bro's New ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Endgame, ecco il set Lego di Thor grasso a New Asgard - renaxluvdyl : Credi di potermi ferire? Ho visto maze runner - the death cure e Avengers endgame - howlettsolo : @qvicksylvie Esatto, letteralmente introdotto 10 minuti in Thor, in the Avengers è stato subito controllato, poi è… - mculaufey : Avengers film con più incassi nella storia del cinema, uscito nel 2012, poi lo è diventato Avengers Endgame, però s… - marsoblivion_ : Cinque video neanche Avengers Endgame è durato così tanto #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Avengers Endgame Loki, Sophia Di Martino: 'Orgogliosa di essere stata parte del coming out di Loki' ... LEGGI : Loki 1×03: la regista commenta l'orientamento sessuale del personaggio La serie è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame , e segue un nuovo Loki, quello che era sfuggito agli ...

Iron Man: le ultime novità dall'universo Marvel anticipano il ritorno di Tony Stark? Proprio il legame tra Tony Stark e la nuova eroina, ha da tempo fatto sperare in un possibile ruolo per l'attore, lasciato dopo l'epica morte in Avengers: Endgame . Una fonte ora ha rivelato un ...

Avengers: Endgame, i reaction video dei fan hanno commosso Ryan Reynolds Cinefilos.it Avengers: Endgame, ecco il set Lego di Thor grasso a New Asgard Anche la versione depressa e sovrappeso di Thor, di cui abbiamo fatto la conoscenza in Avengers: Endgame, ha il suo set Lego con tanto di junk food. New Asgard, la nuova dimora di Thor grasso di cui a ...

Black Widow – prima breve clip ufficiale dal Film! Black Widow uscirà in contemporanea mondiale il 9 Luglio 2021 sia al Cinema che sulla piattaforma di streaming Disney+ con Accesso VIP (al prezzo di 21.99€), a cui poi ha fatto ruota pochi giorni dopo ...

... LEGGI : Loki 1×03: la regista commenta l'orientamento sessuale del personaggio La serie è ambientata dopo gli eventi di, e segue un nuovo Loki, quello che era sfuggito agli ...Proprio il legame tra Tony Stark e la nuova eroina, ha da tempo fatto sperare in un possibile ruolo per l'attore, lasciato dopo l'epica morte in. Una fonte ora ha rivelato un ...Anche la versione depressa e sovrappeso di Thor, di cui abbiamo fatto la conoscenza in Avengers: Endgame, ha il suo set Lego con tanto di junk food. New Asgard, la nuova dimora di Thor grasso di cui a ...Black Widow uscirà in contemporanea mondiale il 9 Luglio 2021 sia al Cinema che sulla piattaforma di streaming Disney+ con Accesso VIP (al prezzo di 21.99€), a cui poi ha fatto ruota pochi giorni dopo ...