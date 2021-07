Ascolti tv 5 luglio digital e pay: Wimbledon corre su Sky. E Sonego (con Federer) batte Berrettini. Film prime time, vince 20 con Clooney e Kidman (Di martedì 6 luglio 2021) Ascolti, tematiche gruppi: Altre Rai 7,4% intera giornata e 6,7% prima serata; Altre Mediaset 8,2% e 8,5%. Il grande tennis di Wimbledon, con gli italiani in evidenza, in primo piano nel menù pay di lunedì 5 luglio. L’intera giornata sull’erba ha prodotto un ascolto medio di 170mila spettatori e l’1,4% di share. Momenti topici, ovviamente le partite con i nostri campioni in campo. Matteo Berrettini ha battuto Il’ja Ivaska con 140mila spettatori e l’1,2% di share. Mentre la sconfitta di Lorenzo Sonego in tre set con il grande Roger Federer ha prodotto ben 270mila spettatori e l’1,7% di ... Leggi su tvzoom (Di martedì 6 luglio 2021), tematiche gruppi: Altre Rai 7,4% intera giornata e 6,7% prima serata; Altre Mediaset 8,2% e 8,5%. Il grande tennis di, con gli italiani in evidenza, in primo piano nel menù pay di lunedì 5. L’intera giornata sull’erba ha prodotto un ascolto medio di 170mila spettatori e l’1,4% di share. Momenti topici, ovviamente le partite con i nostri campioni in campo. Matteoha battuto Il’ja Ivaska con 140mila spettatori e l’1,2% di share. Mentre la sconfitta di Lorenzoin tre set con il grande Rogerha prodotto ben 270mila spettatori e l’1,7% di ...

