Vaccini: Molise, a giugno record di somministrazioni

Nelle ultime settimane in Molise record di somministrazioni di Vaccini anti covid. In particolare nella settimana dal 21 al 27 giugno sono state inoculate 21.595 dosi, con una media quotidiana di 3.085 vaccini.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Molise Vaccini: Molise, a giugno record di somministrazioni Nelle ultime settimane in Molise record di somministrazioni di vaccini anti covid. In particolare nella settimana dal 21 al 27 giugno sono state inoculate 21.595 dosi, con una media quotidiana di 3.085 vaccini, il dato più ...

Covid, la campagna per gli over 60 senza protezione. "Coinvolgere i medici di base" Insomma, portare i vaccini a casa degli anziani. E non gli anziani nei centri vaccinali. "Ma ... Da marzo a luglio, tra Abruzzo, Basilicata, Calabria, friuli, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria, si ...

Covid, la campagna per gli over 60 senza protezione. «Coinvolgere Sempre più difficile rintracciare e convincere 2,5 milioni di persone. Il presidente dell’ordine: serve superare gli hub e andare a casa loro ...

