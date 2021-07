Ultime Notizie Roma del 05-07-2021 ore 16:10 (Di lunedì 5 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza primo piano sono 481 milioni le dosi di vaccino consegnato in lui e 376 milioni le vaccinazioni al 62,7% degli adulti nell’Unione è stata almeno una dose mentre il 45% è pienamente immunizzato lo scrive su Twitter la portavoce della commissione europea dati aggiornati ad oggi intanto nell’ultima settimana i casi di covid sono cresci più del previsto in maniera vistosa in Belgio Danimarca Finlandia Grecia Irlanda Norvegia Portogallo Regno Unito e Spagna Mentre per i decessi lavorazione gli spetta alle attese è molto più contenuta emerge dalle Ultime belle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza primo piano sono 481 milioni le dosi di vaccino consegnato in lui e 376 milioni le vaccinazioni al 62,7% degli adulti nell’Unione è stata almeno una dose mentre il 45% è pienamente immunizzato lo scrive su Twitter la portavoce della commissione europea dati aggiornati ad oggi intanto nell’ultima settimana i casi di covid sono cresci più del previsto in maniera vistosa in Belgio Danimarca Finlandia Grecia Irlanda Norvegia Portogallo Regno Unito e Spagna Mentre per i decessi lavorazione gli spetta alle attese è molto più contenuta emerge dallebelle ...

